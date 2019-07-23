Число пострадавших при пожаре в детском лагере под Хабаровском выросло до 12
В результате пожара в палаточном детском лагере под Хабаровском пострадали 12 человек. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве РФ.
Уточняется, что среди потерпевших семь детей. Трое из них впали в кому. Еще один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток 20 из которых сгорели. Всего в лагере было 189 детей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, причиной возгорания палаток стал стоявший рядом обогреватель.
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