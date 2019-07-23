Главный гериатр Минздрава РФ назвала один из лучших способов профилактики старения

В четверг, 25 июля, в парке «Сокольники» состоится Танцевальный марафон «Московское долголетие». Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, как танцы влияют на здоровье представителей старшего поколения и можно ли танцевать рок-н-ролл в серебряном возрасте.



Танцы обладают целым комплексом позитивных эффектов для здоровья пожилого человека, заявила Ольга Ткачева.



— С возрастом постепенно развивается атрофия мышц, это приводит к мышечной слабости, поэтому физическая активность очень полезна. Помимо этого, запоминание движений в танцах положительно влияет на когнитивные функции, препятствует развитию возрастных нарушений памяти, — поясняет она.



По словам гериатра, танцуя, люди испытывают спектр приятных переживаний — предвкушение, волнение, удовольствие от движения, радость общения с единомышленниками. А положительные эмоции и насыщенная социальная жизнь замедляют процессы старения.



— Человек — это социальное существо. Если не с кем общаться, если нет социума, востребованности, эмоциональных связей, то люди быстро начинают стареть. Более того, даже самое высокотехнологичное лечение бесполезно, если человек одинок, — объясняет специалист.

Танцевальное направление является одним из самых популярных в проекте «Московское долголетие» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»



По мнению врачей, возраст — не преграда для танцев. Главное выбирать нагрузку, опираясь на свое самочувствие и удовольствие. «Если есть интерес, желание, человек получает удовольствие, то никаких противопоказаний, связанных с возрастом, нет. Можно заниматься и рок-н-роллом в пожилом возрасте. Все зависит от состояния человека», — объяснила Ольга Ткачева.



Танцевальное направление является одним из самых популярных в проекте «Московское долголетие». На сегодняшний день в Москве занимаются танцами почти 9000 человек старшего возраста. Для них во всех районах Москвы открыто 326 танцевальных групп.



В ходе Танцевального марафона «Московское долголетие» 25 июля на одной площадке встретятся лучшие танцоры проекта. 220 сильнейших танцевальных пар из 11 округов Москвы смогут продемонстрировать свои номера публике, а также посоревноваться друг с другом в мастерстве. Еще 440 участников в составе 33 команд продемонстрируют мастерство в ансамблевых соревнованиях по формейшн.

По мнению врачей, возраст — не преграда для танцев Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»



Оценивать выступления «серебряных» танцоров будут члены жюри, среди которых судьи международных соревнований по бальным танцам и профессиональные танцоры. В перерывах между соревнованиями для участников выступят Олег Газманов, Александр Буйнов, группа «Кватро» и другие популярные исполнители. Ведущими марафона станут легенды отечественного телевидения — Анна Шатилова и Владимир Березин, а также Марк Тишман и Ксения Дежнева.



В ходе марафона будет установлен мировой рекорд — самый массовый флешмоб танцевальной фитнес-программы ZUMBA GOLD среди участников старшего поколения. Помимо Москвы, в установке рекорда примут участие 16 российских городов: восемь (Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж) — в режиме телемоста и восемь (Волгоград, Мурманск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Калининград, Рязань, Магадан, Барнаул) — в офлайн-режиме. Ожидается, что общее количество танцоров, одновременно исполняющих Зумбу по всей стране, превысит 3000 человек.

Кстати, праздничный концерт проведут для представителей старшего поколения из Новой Москвы.

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