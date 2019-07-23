Бывший депутат Рады оценил шансы вхождения Украины в состав РФ
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал прогноз российского политика Владимира Жириновского, заявившего о неминуемом возвращении Украины в состав России.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Владимир Зеленский будет править Украиной не более двух лет. Он подчеркнул, что экономика страны разрушена и люди все чаще уезжают в другие страны, передает Nation News.
По мнению Жириновского, все закончится тем, что Украина войдет в состав России.
Владимир Олейник отметил, что существуют тенденции возможного развала Украины. По его мнению, вскоре в стране произойдет еще один Майдан, так как люди будут недовольны действиями Зеленского.
— В результате него, не исключаю, Украина развалится. И ее части отойдут венграм, полякам и так далее. Каждый заберет свое, в том числе и Россия, — отметил Олейник в комментарии ФАН.
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