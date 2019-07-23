Новые маршруты «Мострансавто» с начала года перевезли около 10 миллионов человек
Пассажиры АО «Мострансавто» с начала текущего года совершили около 10 миллионов поездок по новым маршрутам. Информацию об этом предоставили в пресс-службе компании.
— С 1 января предприятие приступило к обслуживанию еще 74 муниципальных и межмуниципальных подмосковных маршрутов по регулируемым тарифам с оказанием мер социальной поддержки, — указано в сообщении.
Согласно предоставленной информации, новыми маршрутами ежедневно пользуются более 55 человек. Наиболее востребованным из них стал обслуживающийся Дмитровским филиалом предприятия маршрут № 162. Он следует от улицы Березняка до ЗЖБИиДК.
Всего в транспортном обслуживании было задействовано 15 филиалов «Мострансавто», а также 150 автобусов большого, среднего и малого классов. Транспортные средства оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки пассажиров оборудованием, передает агентство городских новостей «Москва».
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