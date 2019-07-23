Около 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали заявки на получение российского паспорта
Около 30 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали заявки на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он добавил, что на данный момент около семи тысяч граждан получили российские паспорта. Власти ДНР и ЛНР не опасаются конкуренции за рабочие места. Вакансий в два раза больше, чем зарегистрированных работников.
Напомним, что 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всеми проживающими на территории РФ украинцами из Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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