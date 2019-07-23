Посадившего сына на цепь отца могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь 10-летнего сына на Кубани.
По данным правоохранительных органов, 46-летний житель Белореченского района приковал ребенка цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае, а потом уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар. Мальчик смог выбраться, прибежал в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем. Люди вызвали полицию. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
Родители ребенка с 2016 года находятся в разводе. Согласно решению Белореченского районного суда, мальчик живет с отцом. Прокуратура организовала проверку жилищно-бытовых условий матери ребенка для решения вопроса о дальнейшем совместном проживании, сообщает РИА Новости.
В отношении отца мальчика возбудили уголовное дело.
Читайте также: Неизвестные украли две скульптуры из столичной галереи