Сокращать размеры парковочных мест нельзя

Я не считаю уместной инициативу столичных властей по сокращению размеров парковочных мест в Москве.

Размеры машино-места сегодня оптимальные для любого автомобиля — как маленького, так и большого.

Припарковаться на узком машино-месте водителю будет тяжело и неудобно. Уменьшение размера места требует от водителей более высокого мастерства. Сегодня не всех автомобилистов можно назвать асами.

По мнению специалистов столичного Центра организации дорожного движения, в Москве сегодня не хватает парковочных мест. Не согласен — их вполне достаточно. Если углубиться, многие автомобилисты негодуют и даже устраивают забастовки из-за того, что количество мест искусственно снизили, а теперь пытаются искусственно увеличить. Например, во многих районах Москвы устанавливают знаки, запрещающие стоянку автомобилей, а дальше — платная парковка.

Не трогайте парковки Фото: Нина Падалко специально для «Вечерней Москвы»

Кроме того, сокращение размеров парковочных мест приведет к тому, что машины будут сталкиваться и царапать друг друга. Например, сегодня один разобьет зеркало другому, завтра бампером процарапает левое крыло, а потом правое. Ни к чему хорошему это не приведет, и водители будут вынуждены тратиться на восстановление своих машин.

Десять лет назад на заседании Госсовета президент России Владимир Путин отметил, что из всех аспектов организации и безопасности дорожного движения на первом месте находится строительство новых дорог, туннелей, эстакад. Нужно увеличить длину и ширину улиц, создавать новые автомобильные развязки и строить новые дороги.

Это важнее, чем ненужное увеличение количества парковочных мест путем сужения их размеров.

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