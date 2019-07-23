Парковочные места не резиновые

Снижение размеров парковочных мест мера хоть и непопулярная, но, видимо, единственно возможная. Число автомобилей у населения растет год от года, а мест для них больше не становится. Москва и правда не резиновая, как бы банально это ни звучало.

Любое решение проблемы будет болезненным. Ситуация с парковками подобна лягушке — вылез нос, завяз хвост. Варианты вроде увеличения стоимости стоянки, платного въезда в центр тоже далеки от идеала, а понимания встретят не больше.

Но совсем ничего не делать нельзя, поэтому придется поджаться во всех смыслах. Там, где раньше в ряд вставало пять автомобилей, придется потесниться и уступить место для шестого. Тем более что богатые граждане, занимающие парковочные места в центре столицы, предпочитают автомобили бизнес-класса, которые компактными размерами не отличаются.

Так что придется потесниться и уступить массовым авто. Никакой классовой розни — просто по-другому никак. Это как в пригородных электричках — места мало, а ехать нужно всем. Поэтому либо пассажиры едут друг у друга на головах, либо не едут вообще. Население столицы, как и число автомобилей, прирастает стремительными темпами и останавливаться не собирается.

Обеспеченные граждане, занимающие парковочные места в центре столицы, предпочитают автомобили, не отличающиеся компактными размерами Фото: пресс-служба Московского паркинга

Придется учиться жить в тесноте либо переезжать в пригороды, где пока еще много места хоть для крутых внедорожников, хоть для бюджетных «паркетников». Есть еще один вариант — учиться ходить пешком и пользоваться городским транспортом, который в столице сегодня ходит вполне неплохо.

Да, слом менталитета займет не один год, но это того стоит. Увеличивающаяся плотность населения потребует поджаться не только автомобилистов, но и пешеходов. Если этого не делать, то столица просто задохнется, как это случилось в 20-е годы прошлого века. Тогда проект метрополитена казался многим фантастикой, однако он был воплощен, и очень скоро. Сегодня метро для нас — это неотъемлемая часть Москвы.

То же должно случиться и с автомобилями. Придется поджаться, научиться доверять общественному транспорту, отбросить представление об автомобиле как о непременном статусном атрибуте, без которого не обойтись. В конце концов — пересесть на велосипеды, самокаты, освободить центр, который физически не способен переварить такое количество персонального транспорта. Потому что, когда случится «несварение», плохо будет всем.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Сокращать размеры парковочных мест нельзя

Колонка почетного адвоката, вице-президента движения автомобилистов России Леонида Ольшанского:

Я не считаю уместной инициативу столичных властей по сокращению размеров парковочных мест в Москве. Размеры машино-места сегодня оптимальные для любого автомобиля — как маленького, так и большого. Припарковаться на узком машино-месте водителю будет тяжело и неудобно. Уменьшение размера места требует от водителей более высокого мастерства. Сегодня не всех автомобилистов можно назвать асами (далее…)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»