Опытных следователей поздравили юные сыщики

23 июля, в преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, в парке «Фили» прошли торжественные мероприятия для детей, мечтающих стать следователями. На празднике побывал корреспондент «ВМ».

В парке — люди в форме, автомобили с надписью «Следственный комитет» и всевозможная техника, которой пользуются на службе «шерлоки» наших дней. Рядом с ними резвятся юные москвичи в жилетках с надписью «Юный следователь». Так называется образовательный проект, который работает в России с 2016 года. На лужайке ребята катают по траве магнитный трал — приспособление для поиска металлических предметов. По легенде, на этом месте хулиган решил немного пострелять. Задача юных следователей — найти гильзу. Через пару минут дети добились успеха: находка покорно прилипла к магниту.

Подготовили организаторы и показательные выступления. Выучку служебных собак продемонстрировали столичные кинологи. Четвероногие охранники безукоризненно выполнили все команды, поймав нарушителя в смоделированных ситуациях. «Преступник» пытался и спрятаться, и убежать, и даже «отстреливаться» холостыми патронами. Собака все равно раз за разом настигала цель.

Москвичка Анна Дорофеева пришла на праздник с двумя своими детьми, которые занимаются в проекте «Юный следователь».

— Они сами захотели в нем участвовать, — рассказала она. — Периодически выезжаем куда-то, нам все рассказывают, показывают, дети в восторге. Им все очень нравится.

С Днем сотрудника органов следствия России работников ведомства поздравили почетные гости. Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева отметила, что следователь — уникальная профессия.

— Для вашей работы требуются огромный опыт, интеллект, потому что вам нужно решать две самые сложные задачи: кто виноват и что делать? — сказала она. — На этот праздник пришли как юные, так и уже взрослые, состоявшиеся следователи. А значит, мы не боимся за наше будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Лавренев, руководитель следственного управления по ЮАО главного следственного управления СК РФ по Москве:

— Следственный комитет уделяет большое внимание не только расследованию уголовных дел и проведению процессуальных проверок, но и профилактике и воспитанию молодежи. Это необходимо, чтобы воспитать их в духе патриотизма, заложить в них основы правильного понимания житейских ситуаций. На таких мероприятиях мы стараемся наглядно показать детям, что собой представляет профессия следователя, а именно — провести вместе с ними те мероприятия, с которыми сотрудники ведомства сталкиваются ежедневно в ходе своей нелегкой работы.