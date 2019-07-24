Госинспекция добилась демонтажа незаконного кафе на западе Москвы
Пресс-служа Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы информирует о демонтаже незаконного летнего кафе в столичном районе Очаково-Матвеевское.
Как показала проверка, на Рябиновой улице работало кафе площадью около 50 квадратных метров, хотя данное заведение не было внесено в адресный перечень размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях на территории района Очаково-Матвеевское.
Как отметил глава Госинспекции Владислав Овчинский, это означает, что ресторатор разместил элементы сезонного кафе на данном участке незаконно.
Силами префектуры Западного административного округа кафе демонтировали, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы устранила незаконные склады. Они располагались на северо-западе города.
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