Россиянам разрешили отдыхать на Мальдивах три месяца без виз
• 04:55 • 24 июля 2019
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Россиянам достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
С 25 июля начнет действовать соглашение между Российской Федерацией и Мальдивской Республикой об упрощении визового режима.
Отныне россияне смогут летать в островное государство на срок до 90 дней без оформления визы — достаточно иметь при себе общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.
При этом ранее проводить без визы на Мальдивах можно было не более 30 дней, уточняет «Российская газета».
Напомним, соглашение об упрощении безвизового режима Россия и Мальдивы подписали 25 июня. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, такое решение будет способствовать развитию туризма и деловых контактов между двумя государствами.
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