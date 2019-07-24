Специалисты Минприроды расскажут москвичам о краснокнижных стрекозах
Специалисты Минприроды расскажут москвичам о краснокнижных стрекозах в рамках экологической просветительской программы Dragonfly.
Жители столицы смогут узнать, сколько видов этих насекомых обитает в Москве, как устроен их организм и какими необычными способностями они могут удивить.
Известно, что мероприятие состоится в Измайловском парке 9 августа. Все желающие смогут прийти на лекцию от экспертов, которая начнется в 12:00, ее продолжительность — около 2 часов. Организаторы сообщили, что локацией программы станет площадка «У тайного холма», которая находится рядом с входом в парк со стороны 5-й Парковой улицы. В конце мероприятия все участники смогут задать специалистам вопросы на любую интересующую по теме флоры и фауны тему. Помимо этого, москвичам предложат сделать летающие модели насекомых.
— Регулярно мы проводим познавательные лекции, цель которых — познакомить жителей города с интересными и необычными представителями столичной флоры и фауны. На этот раз речь пойдет о стрекозах — одних из самых древних насекомых на нашей планете, которые практически не изменились за миллионы лет своего существования. Эта лекция рассчитана на людей разных возрастов, интересно будет посетить ее всей семьей, — рассказали в «Мосприроде».
Сообщается, что вход на Dragonfly свободный. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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