Более тысячи водоплавающих птенцов появились в столичных водоемах

Стало известно, сколько птенцов появилось на особо охраняемых территориях Москвы в 2019 году, сообщили специалисты Мосприроды.

— Мы считаем выводки, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях. Чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков. Чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее в этом году условия для водоплавающих, — рассказали в пресс-службе.

Чаще всего жители столицы могут встретить на водоемах утят кряквы — их насчитывается около 1018 птенцов. Кроме того, в Москве появилось потомство и у краснокнижных птиц. А именно: 10 птенцов чомги, 27 — лысухи, 8 — камышницы, 34 — огари и 12 птенцов хохлатой чернети.

Известно, что чомга ценится своей красотой. Столица как место обитания для нее идеальна. В этом году их гнезда появились в Кусковском лесопарке на Большом Дворцовом пруду. Своих полосатых птенцов «пернатые родители» кормят мелкой рыбой.

А вот птицу, занесенную в Красную книгу, — лысуху — можно увидеть на Долгих прудах в районе Северный. Она имеет угольно-черную расцветку и белый клюв с кожистой бляшкой. Характерная особенность птиц — длинные лапы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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