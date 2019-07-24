Гастрогалерея открылась на Лубянке

Попав в Гастрогалерею, понимаешь, что здесь могут предложить кухню на любой вкус и чуть ли не со всех сторон света. Здесь есть как привычные для российского языка углы с шаурмой («Шаурма-ма»), грузинскими угощениями («Гамарджоба, Генацвале!») и домашними сладостями из кондитерской «Любовь и сладости», так и более экзотичные предложения.

Любителям необычного подхода понравятся POKE House, где гостей радуют настоящими гавайскими блюдами, или «Порто Миконос Гриль», где аутентичные греческие закуски готовит грек Стефанос Семертзидис, — шеф-повар охотно расскажет, чем так привлекательна кухня его родной страны.

Попав в Гастрогалерею, понимаешь, что здесь могут предложить кухню на любой вкус и чуть ли не со всех сторон света Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Ценители тонких вкусов могут посетить гастрокорнер Дениса Храпатого Chop Eat, где посетителям предлагают самое лучшее, что есть в сингапурской кухне. По словам представителей Гастрогалереи, каждая точка готова предложить блюда, которые готовятся специально для ЦДМ и которые не удастся попробовать больше нигде в Москве. Все гастрономические изыски готовятся из самых свежих продуктов, которые доставляют каждый день.

— Организатор «Шаурмама» Юсуп Бахшиев говорит, что знает, откуда приходит каждый продукт. Продукты поставляются только с подмосковных ферм и только самые свежие. Работает Гастрогалерея с 10:00 до 20:00, попасть в нее напрямую можно со стороны улицы Рождественка.

— Наши гости могут попробовать качественные и свежие продукты в составе оригинальных блюд, встретиться с друзьями и коллегами в приятной обстановке, совместить шопинг с ужином или ланчем, — сказал вице-президент компании «Галс-Девелопмент» — собственника ЦДМ на Лубянке Андрей Мухин.

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