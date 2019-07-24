ЦОДД опроверг информацию об избиении сотрудника
• 11:33 • 24 июля 2019
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Ранее в СМИ сообщалось о видео, появившемся в одном из мессенджеров
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Центр организации дорожного движения опроверг информацию об избиении своего сотрудника мужчиной.
— У нас нет пеших инспекторов ЦОДД, и мужчина на распространенном видео — не сотрудник ЦОДД, — пояснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее в СМИ сообщалось о видео, появившемся в одном из мессенджеров, на кадрах которого зафиксирована драка неизвестного с работником ЦОДД.
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