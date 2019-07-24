Первый урожай картофеля начали собирать в Подмосковье

• 11:41 • 24 июля 2019
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В настоящее время собрано 1,9 тысячи тонн раннего картофеля
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
На полях Подмосковья начали убирать ранний картофель, сообщил «Радио 1» министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.
В настоящее время собрано 1,9 тысячи тонн раннего картофеля.
Площадь посадки картофеля в области составляет более 13 тысяч гектаров. Больше всего картофеля высажено на территории Дмитровского округа.
Поздний картофель начнут убирать в августе.
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