Православные храмы появятся на кладбищах Новой Москвы
Православные храмы планируется построить на территории Северного Хованского, Николо-Хованского, Девятского и Троицкого кладбищ. Об этом сообщает сайт Москомстройинвеста со ссылкой на руководителя ведомства Анастасию Пятову.
— Согласно проектам, Московский патриархат планирует построить на территории кладбищ храмовые комплексы площадью 240–300 квадратных метров, высотой до 50 метров, — заявила Пятова.
Земельные участки на территории кладбищ уже выделены для проектирования и строительства храмов. Одобрение по проекту было вынесено градостроительной земельной комиссией Москвы, возглавляемой Сергеем Собяниным.
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