Мосметрострой приступил к отделке платформы станции «Авиамоторная»

Началась отделка платформы строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в пресс-службе Мосметростроя.
— АО «Мосметрострой» приступило к отделке платформы строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. Общая площадь облицовки гранитными плитами составляет две тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.
В то же время специалисты монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей на путевых стенах.
По словам генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, архитектурный облик будущей станции основан на авиационной тематике.
— Применение световых линий, индивидуальных светильников, алюминиевых сотовых панелей на контрасте с белым мрамором стен, светло-серым и черным гранитом на платформе символизирует стремительные воздушные потоки пролетевшего реактивного самолета, — сказал он.
Завершить отделочные работы планируется до конца этого года. Основные конструкции готовы на 77 процентов, продолжается монтаж эскалаторов в южном вестибюле и гидроизоляционные работы. В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» уже смонтирован ходовой рельс.
Станция «Авиамоторная» БКЛ станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла, который объединит пассажиропотоки железнодорожной станции «Новая», двух линий метро (Калининско-Солнцевской и БКЛ), а также наземного общественного транспорта.
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