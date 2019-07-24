Музей Рерихов решил удивить посетителей «неизвестными» работами художников

К 31 июля Музей Рерихов покажет обновленную экспозицию. В выставочных залах павильона № 13 на ВДНХ будут представлены 180 ранее не выставлявшихся графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов. Кроме того, посетители смогут познакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях восточные скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Музей Рерихов (филиал Государственного музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ. Масштабная экспозиция «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ» открылась 1 мая 2019 года.

Но, как сообщил заместитель директора общественного музея им. Н.К. Рериха Международного центра Рерихов Павел Журавихин, те картины, которые Музей Востока называет «новыми поступлениями», по всей видимости, являются частью коллекции музея Рериха и давно известны публике.

— Они экспонировались в усадьбе Лопухиных в течение 25 лет. И назвать их «ранее не экспонировавшимися» никак нельзя. Можно лишь с сожалением констатировать, что наш общественный музей, основанный самим Святославом Рерихом, был ликвидирован Министерством культуры в целях создания Государственного музея Рерихов, который в усадьбе Лопухиных так и не появился, — рассказал Павел Журавихин.

Наследие великих художников уже не раз становилось предметом судебных тяжб. В 1993 году по просьбе Святослава Рериха в усадьбе Лопухиных был организован музей Рерихов. Однако с 2015 года здание передали в оперативное управление Музею Востока соответствующим распоряжением Росимущества.

Как сообщил адвокат Тимур Чанышев, точку в этом долгом разбирательстве между двумя субъектами культуры должен поставить суд.

— Длительное время Международный центр Рерихов никак не учитывал «дары», предоставленные Борисом Булочником, который сейчас находится в международном розыске. Это довольно большая сумма. Окончательное решение в этом вопросе вынесет судебное заседание, которое будет в августе этого года, — добавил адвокат.

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