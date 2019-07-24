Президента Франции осудили за притязания на неограниченную власть
Президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в имперских замашках. В этот раз причина в том, что он сменил фотографию профиля в своих социальных сетях.
Глава французского государства меняет свой аватар по несколько раз в год. Недавние изменения произошли в четвертый раз с тех пор, как он был избран президентом. Эти действия вызывают раздражение и критику среди некоторых пользователей.
На новой фотографии в Twitter и Facebook Макрон изображен в профиль. При этом сам аватар у этих соцсетей имеет круглую форму. Таким образом, президент Пятой республики похож на римских монархов, изображаемых на монетах, сообщает телеканал BFMTV.
Пользователи соцсетей осудили Макрона за такое поведение:
«На этой стороне вы можете увидеть Юлия Цезаря в профиль... О, нет, извините, это молодой динамичный лидер, который фантазирует».
«Стиль «римский император» кажется мне очень плохим и контрпродуктивным. Это ошибка стратегии коммуникации».
«Эммануэль Макрон сменил фотографию профиля. Теперь он смотрит направо», — автор имеет в виду смену политики президента.
«Я открываю новую фотографию в «Твиттере» президента Французской Республики: она выглядит как монета с обликом монарха, что я могу сказать, император!»
«Это было идеей, чтобы сменить фотографию в профиле?» — автор комментария прикрепил фото старинной монеты с изображением одного из римских императоров.
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