РПЦ предложили отслеживать деятельность отечественных художников
Основатель фестиваля современного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге Евгений Фатеев предложил местной епархии РПЦ вступить в организационный комитет мероприятия. Такое решение было принято после того, как церковь подвергла критике работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест».
Фатеев подчеркнул, что фестивалю важно мнение церкви, поэтому он готов пойти на компромисс.
— Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности, — сказал руководитель «Стенограффии».
Ранее сообщалось, что работники екатеринбургских коммунальных служб начали укладывать асфальт прямо на «Супрематический крест» Лампаса. Однако поскольку работу согласовали с властями, укладку асфальта прекратили. Художник намерен лично прибыть на Урал и восстановить поврежденную работу, говорится на сайте епархии города.
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