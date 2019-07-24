Копию одной из самых быстрых машин из конструктора показали в Москве
В Москве представили копию автомобиля Bugatti Chiron, полностью собранную из деталей конструктора «Лего». Каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию, которая расположилась за Пионерским прудом в парке Горького.
Музейная коллекция была привезена в Москву из Дании. Самому старому экспонату, пожарной машинке из деревянного конструктора, уже 87 лет. Копия элитного автомобиля, собранная уже в наши дни, была создана 16 дизайнерами, электриками и механиками. На нее ушло более миллиона деталей и более десяти месяцев работы. При этом не удалось воспользоваться даже компьютерными программами, оказавшимися бессильными, поэтому специалисты создавали машину по чертежам.
Копия автомобиля из конструктора весит полторы тонны. Она может ездить с помощью многочисленных моторчиков, которые находятся в багажнике. Заводится автомобиль с помощью планшета, передает «Российская газета».
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