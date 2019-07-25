Спецпрокурор США обвинил Россию в федеральном преступлении
• 00:45 • 25 июля 2019
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По итогам своего расследования Мюллер так и не смог привести доказательства сговора между российскими властями и президентом США Дональдом Трампом
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7RZJa64kFqE)
Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший предполагаемое вмешательство России в выборы в США, заявил, что российские власти совершили федеральное преступление.
Так Мюллер назвал доступ к серверам Демократической партии во время предвыборной гонки в 2016 году, якобы полученный Москвой.
При этом по итогам своего расследования Мюллер так и не смог привести доказательства сговора между российскими властями и президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
Ранее Роберт Мюллер заявил, что Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения после ухода с поста президента. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Конгрессе.
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