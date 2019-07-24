Трамп раскритиковал выступление Мюллера в Конгрессе США
Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который на протяжении нескольких лет расследовал вмешательство России в выборы.
У Дональда Трампа сложилось мнение, что демократы могут незаконно сфабриковать преступление и попытаться свалить его на невиновного главу государства. Также президент США заинтересовался вопросом, почему Роберт Мюллер не «расследовал расследователей».
So Democrats and others can illegally fabricate a crime, try pinning it on a very innocent President, and when he fights back against this illegal and treasonous attack on our Country, they call It Obstruction? Wrong! Why didn’t Robert Mueller investigate the investigators?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2019 г.
— Роберт Мюллер говорит, будто не подавал и не проходил интервью на должность директора ФБР — и ему не отказывали — за день до того, как его неправомерно назначили спецпрокурором. Надеюсь, он не скажет это под присягой, потому что было много свидетелей этого интервью, включая вице-президента США! — написал Дональд Трамп в Twitter.
Действующий президент США также возмутился, почему бывший спецпрокурор не проводил расследование в отношении Хиллари Клинтон.
Ранее Роберт Мюллер рассказал, что в отношении Дональда Трампа могут возбудить уголовные дела после окончания его президентских полномочий.
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