Названы лучшие горные курорты России и СНГ для летнего отдыха
Аналитики туристической отрасли составили рейтинг лучших горных курортов России и стран Содружества независимых государств для активного летнего отдыха.
В десятку вошли Красная Поляна (Сочи), Чимбулак (Алматы, Казахстан), Крымские горы (Крым), Шахдаг (Азербайджан), Домбай (Карачаево-Черкессия), Катунский хребет (Горный Алтай), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Шерегеш (Кемеровская область), Хибины (Мурманская область) и Каракол (Киргизия).
Лидерство Красной Поляны эксперты объясняют доступностью отдыха: транспорт до Сочи стоит в пределах десяти тысяч рублей на человека, проживание и питание — в пределах пяти тысяч, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Ранее сообщалось, что самым популярным направлением авиаперелетов в 2018 году среди людей старше 65 лет стала Москва.
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