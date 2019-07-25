Сова, пеночка и пустельга: как изменилась популяция столичных птиц

Воробьи, голуби, вороны — это только кажется, что в популяции городских птиц ничего не меняется. Как живется сегодня пернатой братии на территории Москвы, выяснила «ВМ».

Импортным словом «бердвотчинг» (от англ. bird — птица и watch — смотреть, наблюдать) называется набирающее популярность увлечение «подсматриванием» за пернатыми. Столичный бердвотчер, вооружившись биноклем, может часами блуждать по лесопаркам, высматривая птичек. Причем не всех подряд: приметив, скажем, соловья и внеся его в собственный список побед, в следующую ходку «глазастый» наблюдатель выискивает уже других птах.

— В последнее время в Москве появились птицы, которых раньше здесь не встречали, — говорит президент Ассоциации любителей птиц, кандидат биологических наук Владимир Романов. — Например, на окраине города недавно были замечены куропатки и глухари.

Все чаще в отдаленных от центра парках можно увидеть ушастую сову и пустельгу, зябликов и пеночку-теньковку — лесных птиц, которые постепенно переселяются в окрестности города. Одни специалисты связывают такую миграцию с вырубкой лесов в ближайшем Подмосковье, другие — с созданием в Москве условий, привлекательных для лесной пернатой братии. Правда, далеко вглубь города дикие птички пока распространяются неактивно: для комфортной жизни им нужно гораздо больше зелени, чем могут себе позволить центральные районы. А что же коренные пернатые горожане: воробьи, голуби, вороны? По словам специалистов, птиц совсем не радуют красивые ровные газоны. Например, воробьям для вольготной и сытой жизни подавай необлагороженную траву-мураву с семенами, в которой обитает много вкусных козявок.

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— Скошенные газоны убивают воробьев, — подчеркивает орнитолог Романов. — Не случайно их популяция в Москве сокращается. Если в Москве вместо лысых газонов будут культивировать луговые тра вы, численность воробьиной популяции восстановится.

Мытье дорог моющими средствами — тоже из тех благ цивилизации, которые изгоняют пернатых из города.

— Сейчас дороги не в пример лучше, чище, чем раньше, но из-за того, что их моют с применением химии, воды птицам в некоторых местах может не хватать, — поясняет орнитолог.

Привычки человека влияют не только на численность птиц, но и на «ассортимент» их видов. Когда в XIX веке по Москве ездил гужевой транспорт, для мелких зерноядных птах (овсянок, например) было раздолье. А с появлением автомобилей, когда еды стало меньше, они переселились к окраинам. Место овсянок заняли голуби — воплощение заразы в восприятии молодых мам.

— Раньше сизых голубей, которых сейчас мы видим на улицах, в городе не было. Это не наш вид, — рассказывает Романов. — Голуби распространились после того, как за рубежом стало модно их разводить. Увлечение дошло до нас, и голубеводы начали активно пропагандировать голубеводство и просто выпускали голубей на улицах Москвы. Со временем сизый голубь распространился в массовом количестве, вытеснив исконную дикую голубиную фауну Москвы: клинтухов, вяхирей и горлиц, которые сейчас в основном живут в лесу. Эти ненавязчивые и красивые птицы не образуют больших стай и по большей части живут попарно.

Тем не менее и курлычущие голубиные полчища на площадях и у вокзалов Москвы в последнее время увидишь все реже.

— Численность голубей контролируют специальные службы, — предполагает орнитолог. — Я бы не сказал, что это плохо, поскольку переизбыток голубей в городе не нужен. Но и их отсутствие не во благо: голуби — составная часть городского биотопа.

Эксперты говорят, что численность городских птиц стоит регулировать вручную, прикармливая лишь в определенных местах: частичное исчезновение традиционных видов пернатых может, как ни странно, стать причиной увеличения разнообразия птичьей фауны. Если, например, в городе станет меньше ворон, сюда потянется еще больше лесных птах. Вот будет раздолье для бердвотчеров!

СПРАВКА

Недавно сотрудники Мосприроды обнаружили на территории Серебряного Бора редких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы:

— хохлатую чернеть (небольшая симпатичная утка с черным хохолком, обитающая традиционно в глубоких водоемах)

— речную крачку ( птица из семейства чайковых с черной шапочкой на голове)

— камышницу (ее другое название — болотная курочка).

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