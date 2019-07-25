Виртуальный гид по Москве и России появился в «Зарядье»
Виртуальный гид по Москве и России появился в парке «Зарядье». Благодаря ему жители смогут изучить историю и достопримечательности столицы и страны.
Широкоформатный мультимедийный экран позволит смотреть видео в формате 360 градусов. При этом зритель сам сможет управлять видеорядом.
— Ежедневно с 10:00 до 21:00 в павильоне «Медиацентр» для наших гостей будет работать интерактивный мультимедийный гид по Москве и России. В его памяти заложено более трех десятков знаковых памятников природы и архитектуры, — рассказали в пресс-службе парка.
Всего было разработано три тематических раздела. «Архитектурный калейдоскоп» позволит увидеть объемные изображения таких достопримечательностей, как храм Христа Спасителя, памятник Минину и Пожарскому, Государственный исторический музей, собор Василия Блаженного и многие другие. В разделе «Историческая панорама» собраны графические панорамы Большого Москворецкого моста, первой московской электростанции и высотки на Котельнической набережной.
В разделе «Видео 360 градусов» гости парка смогут отправиться в путешествие по Долине гейзеров на Камчатке, подняться на Эльбрус, побывать у реки Нерал в Красноярском крае, а также увидеть своими глазами извержение вулкана Ключевская Сопка.
Виртуальное путешествие продлится от трех до пяти минут и будет бесплатным. Гид представлен на трех языках — русском, английском и китайском. Кроме того, управление экраном доступно для маломобильных граждан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что москвичи отметят день рождения гамбургера на фестивале «Бургер фест» в парке Горького.
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