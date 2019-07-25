Москвичи назвали лучших врачей столицы

Пользователи «Активного гражданина» выбрали лучших участковых терапевтов, педиатров и медсестер детских поликлиник Москвы. Участники оценивали итоги их работы в 2018 году.

— Уже несколько лет подряд совместно с проектом «Активный гражданин» мы проводим голосование за лучшего медработника. Более 920 тысяч оценок во всех номинациях голосования поставили москвичи врачам столичных поликлиник, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Жители оценивали работу врачей по десятибалльной шкале. В результате у каждого из медиков был подсчитан средний балл, а после составлены рейтинги.

Лучшими участковыми врачами-терапевтами стали Киаметдин Садтаров и Татьяна Суханова из городской поликлиники № 214. Они получили средний балл 10. Больше всего оценок получили врачи поликлиники № 107 — 773. На втором месте оказались специалисты диагностического центра № 5 и Троицкой городской больницы — 727 оценок. Тройку замкнули врачи поликлиники № 218 — 689 голосов. Всего в этой категории проголосовали более 198 тысяч москвичей.

Лучшим участковым врачом-педиатром признана Валентина Комиссарова из детской поликлиники № 15. На первом месте по количеству баллов лидируют врачи из детской поликлиники № 38 (филиал № 1) — 1 069 участников проекта. На втором месте оказались врачи-педиатры детской поликлиники № 12 — 878 голосов. Специалисты детской поликлиники № 110 заняли третье место — 828 оценок. Всего в этой категории свои голоса отдали более 191 тысячи человек.

Лучшей детской медсестрой стала Каролина Гридина из поликлиники № 130. Самое большое количество голосов завоевали врачи детской поликлиники № 38 (филиал № 1) — 949 голосов. За ними следуют специалисты детской поликлиники № 110 (686 оценок) и детской поликлиники № 12 (620 оценок). Работу медсестер оценили чуть более 185 тысяч участников голосования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, голосование за лучших столичных врачей проводилось в четвертый раз. Награждение специалистов состоялось 24 июля.

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