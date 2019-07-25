Исследователи заявили, что чрезмерная гигиена ослабляет иммунитет
Ученые из университета Огайо сообщили, что любовь к всевозможным антисептикам, обезвреживающим салфеткам и постоянному мытью рук может негативно отразиться на здоровье человека.
В исследовании, которое провели специалисты, участвовали дети из общины амишей — религиозной субкультуры, члены которой придерживаются простого и даже дикого образа жизни. В организме каждого ребенка было обнаружено гораздо большее количество микробов, нежели у городских детей.
В ходе эксперимента выяснилось, что именно обилие бактерий в кишечнике ребенка способствовало развитию в их организме микробиома, который активно укрепляет иммунную систему.
После того, как ученые исследовали анализы всех участников возрастом от 6 до 12 лет, они установили, что полезных бактерий было в разы больше в организмах тех детей, которые живут в сельских условиях.
Те участники исследования, которые родились в городах, и чьи родители строго следят за их гигиеной были более уязвимыми для различных заболеваний, в том числе вирусных. Об этом сообщает издание «Новые известия».
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