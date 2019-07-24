Ученые выяснили, почему родители баюкают детей левой рукой
Немецкие ученые установили причину, объясняющую привычку родителей баюкать малышей на левой руке.
В результате исследований за последние 60 лет выяснилось, что более двух третей мам и пап поступают именно так. Причем правшей среди них на 13 процентов больше. Считалось, что это просто вопрос удобства — свободной правой рукой можно совершать другие манипуляции.
Однако, как оказалось, такая привычка может быть связана с подсознательным стремлением стать эмоционально ближе к ребенку.
Также исследователи выявили, что процесс связан с правым полушарием мозга, поскольку матери, сильно любящие детей и беспокоящиеся за них, хотят видеть их все время и подсознательно держат младенцев с левой стороны. Мужчины, которые стремятся не направлять негативные эмоции на детей, тоже держат их слева.
Ученые добавили, что проведут более подробные исследования, которые подробнее раскроют эмоциональную составляющую привычки, сообщает Science Daily.
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