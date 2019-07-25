Экипаж задержанного российского танкера отправился домой
• 17:49 • 25 июля 2019
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера NEYMA
Фото: Фотография из facebook (https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/)
Посольство России в Киеве подтверждает, что экипаж задержанного на Украине российского танкера освобожден и направляется домой. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Денис Голенк.
По его словам, судно остается в порту Измаил Одесской области.
Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского танкера Neyma за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. МИД РФ расследует все обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер.
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