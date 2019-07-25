Экс-футболист Смертин рассказал, чего ждет от московских клубов в новом сезоне
Бывший футболист и капитан сборной России Алексей Смертин в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» поделился своими ожиданиями от выступления московских команд в новом сезоне чемпионата страны.
После завершения спортивной карьеры у него нет особых предпочтений. По его мнению, все московские клубы в последнее время показывают хорошие результаты. Абсолютно любой из них может «выстрелить» и стать чемпионом в новом сезоне.
— Плотность в таблице в чемпионате России очень высокая, так что в определенный момент может каждый вырваться вперед, — считает Алексей Смертин.
Он добавил, что периодически посещает футбольные матчи в Москве.
Справка «ВМ»
В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают четыре столичной команды — ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо».
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