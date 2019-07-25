«Вторичка» или квартира в новостройке: риелтор объяснил, какое жилье лучше покупать

Москвичи стали реже покупать квартиры в новостройках и все чаще приобретают «вторичное» жилье. Жители столицы опасаются затягивания сроков строительства домов после принятия новых правил работы для застройщиков, отмечают риелторы.

Представитель Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Вечерней Москве», как не стать жертвой мошенников, покупая квартиру и грамотно выстроить операцию купли-продажи недвижимости.

— Какое жилье лучше выбирать молодой семье?

— Скажем, если речь идет о молодой семье с новорожденным ребенком, то ей вряд ли будет достаточно квартиры-студии. Тем более есть потребности к локации и возможности по бюджету. А иные горожане готовы будут жить даже с малолетним ребенком в локации максимально небольшой, но лишь бы крыша над головой была. Здесь стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами, наблюдается высокая куплеспособность среди достаточно молодого сегмента населения. Возрастная категория колеблется в пределах от 25 до 30 лет. В зависимости от предпочтений, такие молодые люди покупают дома в новостройках либо на юго-востоке, где жилье более бюджетное, либо в пригороде.

— Какими ресурсами лучше пользоваться при поиске жилья?

— Хорошие, проверенные предложения можно найти на таких порталах, как WinNER, ЦИАН и «Яндекс-недвижимость».

— Что лучше — выбирать новостройку или вторичное жилье?

— Сегодня такой вопрос стоит перед многими жителями Москвы. При этом, сделав выбор в пользу новостройки, люди даже не рассматривают вторичное жилье и наоборот. Давайте попробуем взвесить плюсы и минусы. Стоит сразу отметить, что покупка квартиры в новостройке — это довольно-таки рискованное занятие, и не всегда риск оправдан.

Нет гарантии, что вложенные средства не пропадут, ведь всегда можно наткнуться на «нечистоплотных» застройщиков. И въехать в жилье пока его полностью не построят не будет возможности. Кроме того, проверить, скажем, юридическую чистоту сделки при покупке вторичного жилья намного проще. Ведь риск там в принципе предсказуем и вероятность их наступления меньше. А вот новостройки раскупаются уже, когда только появился котлован.

Отмечу еще, что если стоимость новостройки ненамного ниже стоимости уже готового жилья, то по сути, вы кредитуете застройщика своими деньгами, то есть покупаете квартиру по рыночной цене с необоснованно завышенными рисками по сравнению с недвижимостью на «вторичке».

Кроме того, после сдачи в пользование квартирой застройщиком у ваших соседей одновременно начнутся ремонтные работы. А это означает, что пыль и шум станут постоянными обитателями вашего дома. Но об этих вещах многие думают в последнюю очередь.

Что касается вторичного жилья, то в него можно сразу въехать после покупки. Да и расположение, как правило у «вторички» намного лучше, чем у новостройки.

— Как не попасть на удочку мошенников при покупке квартиры?

— Перед подписанием различных документов необходимо изучить информацию, как покупать квартиру и действовать в рамках рекомендаций. Однако лучше обратиться с интересующими вопросами к юристам. Запомните единственное, что когда вам кричат: «Быстрее покупайте, низкие цены» — это означает, что вам просто хотят развести на деньги.

Мошенники всегда действуют двумя способами: развлекательная цена и давление с точки зрения скорости принятия решений.

— В каких районах столицы сегодня самые низкие цены на жилье?

— Это юго-восток города, восточные районы чуть дороже. А самое дорогое жилье начинается с центра и заканчивается районами на западе Москвы.

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