Свои среди своих: корреспонденты «ВМ» поспорили о мнимых границах открытого мира

Об этом и спорят журналисты «Вечерки» — Евгения Стогова, которая приехала в Москву из Новороссийска, и москвич Кирилл Янишевский.

— Кирилл, москвичи все изнеженные, привыкли сидеть на готовеньком, из-за этого приезжим и проще себе дорогу пробить.

— А зачем вам вообще приезжать? Если вы такие пробивные и активные, сидите в своих родных городах. Развивайте бизнес там, сокращайте разрыв с Москвой. И не надо будет говорить, что все деньги в столице.

— Приезжают люди с амбициями, уже переросшие регионы и желающие больших возможностей и больших достижений. Приезжают со своими предложениями, идеями и находками. И делают Москву лучше.

— Женя, а точно ли лучше? Все-таки, как ни крути, а большинство лучших вузов страны сейчас сосредоточено именно в Москве. И кадры тут заметно выше уровнем. Зачем нам середняки? Как уже не раз показывала практика, если простаков смешать с одаренными, то первые не подтягиваются до уровня вторых, а как раз строго наоборот.

— Лучше. Потому что по своему характеру они готовы покорять все новые и новые вершины, готовы расти, совершенствоваться. Ведь приезжему приходится на три головы выше москвича быть, чтоб за равного считали.

— А москвичу надо быть умнее-быстрее-сильнее других москвичей, чтобы выбиться в люди. Уже даже четыре головы получается.

— Кирилл, у москвичей изначально более выгодное положение. Для них столица — родной знакомый город, у многих есть связи и знакомства. Да даже на квартиру копить не надо! Я часто замечаю, что многих это расхолаживает, делает более инертными.

— Соглашусь, но частично. Какие связи и знакомства могут быть у семьи из среднего класса? В 90 процентах это типичные офисные клерки, круг общения которых ограничен такими же клерками. К кому они пойдут «вымаливать» будущее для ребенка? Москва для москвичей зачастую еще суровее, чем для приезжих.

— От этого и сами москвичи суровые, закрытые и не готовые принимать чужих. Тоже не самая положительная характеристика! Каждый сам за себя. Где тут место морали и человечности?

— Женя, мы не коммуна хиппи, нам надо думать о своих детях и внуках. Лишние душевные терзания только отвлекают.

— Мы тоже заняты карьерой. Город большой, он всех принимает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рощин, социальный психолог:

— Да, многие провинциалы ненавидят Москву, потому что считают, что она выжимает из страны все соки. Но они не любят столицу ровно до тех пор, пока она недоступна. Как только они приезжают сюда, то сразу же, получив московские преференции, начинают город любить. А ненавидят уже провинцию — как непродвинутую. Снобствующие москвичи — это только что приехавшие провинциалы.

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