Психолог и стилист рассказали, как отличить москвича от приезжего

В соцсетях появилось короткое видео, по мнению автора, показывающее разницу между гостями Москвы и жителями столицы. На коротком ролике видно, что мужчина в столичном метро поднимается по идущему вниз эскалатору. «Вечерняя Москва» узнала у психолога и стилиста, как можно распознать москвича в толпе.

По словам частного психолога Дарьи Моисеенко, москвича от приезжего отличить довольно трудно, особенно по внешним признакам. Но есть признаки, по которым можно отличить коренного жителя столицы от остальных.

— Но некоторые признаки заметить можно. Во-первых, москвичи знают и понимают правила поведения в метро, поэтому не расталкивают никого, стараются не мешать проходу других людей. Конечно, они не останавливаются на каждом углу, чтобы все сфотографировать, это еще одно отличие от приезжих. Коренные жители ходят быстро, даже если никуда не торопятся. С точки зрения психологии я бы отметила, что москвичи погружены в себя и стараются отгородиться от внешнего мира. Например, в транспорте они или в наушниках, или читают книгу, словно ставя заслон между собой и другими людьми. Столичных жителей отличает и сдержанный стиль в одежде, — отметила Моисеенко.

На отличия, связанные с одеждой и обувью, обращает внимание и известный стилист Влад Лисовец.

— В Москве мало девушек ходят на каблуках, это уже не модно. Поэтому по обуви можно легко определить, кто приезжий, а кто нет, — сказал Лисовец в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

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