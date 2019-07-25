Китайский суд приговорил приемную мать 118 детей к 20 годам заключения

Народный суд города Уань приговорил к 20 годам тюремного заключения китаянку Ли Янься, усыновившую 118 детей. Об этом сообщили на сайте Центрального телевидения КНР со ссылкой на решение суда.

Ли Янься в Китае называют «любящей матерью». Первого ребенка она усыновила в 1996 году. В течении 22 лет она усыновила еще 117 детей.

Женщину обвинили в шантаже, нарушении общественного порядка и мошенничестве. Китайский суд лишил ее политических прав на пять лет и оштрафовал на 2,5 миллиона юаней.

По данным следствия, приют, получивший название «Деревня любви», на протяжении трех лет уклонялся от ежегодных проверок и вел незаконную деятельность.

Расследование показало, что за активной благотворительной деятельностью скрывалось отмывание денег. Обвиняемая часто появлялась в СМИ, получала пожертвования, вела расточительный образ жизни и владела несколькими автомобилями.

По этому делу проходят 16 человек. Сообщник Ли Янься Сюй Ци получил 12 лет и шесть месяцев заключения. Другие 14 подельников приговорены к одному году и двум месяцам до четырех лет лишения свободы.

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