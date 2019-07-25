Арестован директор сгоревшего в Хабаровском крае детского лагеря
Максима Кузнецова, директора палаточного лагеря в Хабаровском крае, где при пожаре погибли четыре ребенка, арестовали на два месяца. Мужчина будет находиться под стражей до 22 сентября. Об этом сообщил представитель Солнечного районного суда.
Известно, что Кузнецов работал на территории лагеря, где произошло ЧП. В настоящий момент он является фигурантом уголовного дела о крупном возгорании. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.
Всего в лагере было 189 детей. 14 человек, включая восемь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.
Читайте также: Всех детей заберут из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае к середине четверга