Всех детей заберут из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае к середине четверга

В настоящий момент родители вывозят своих детей из палаточного лагеря в Хабаровском крае, который был закрыт после пожара. Об этом сообщила пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко.

По ее словам, часть ребят уже уехали с родственниками. На данный момент в лагере остаются 62 ребенка, которых заберет автобус в 14:00 (7:00 по Москве) и увезет в Комсомольск. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в среду, 24 июля, правительство края ввело в границах лагеря режим ЧС, что обязывает закрыть его. По данным Минобрнауки региона, тогда там оставались 175 детей и 33 вожатых.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в нем находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей. 14 человек, включая восемь детей, пострадали. Еще три девочки и один мальчик скончались в реанимации от ожогов. В связи с трагедией в крае объявлен трехдневный траур с 24 июля.

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