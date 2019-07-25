Вадим Горжанкин усомнился в том, что предстоящий концерт Бузовой будет последним
PR-технолог, продюсер Вадим Горжанкин прокомментировал заявление Ольги Бузовой о том, что ее предстоящий концерт станет последним.
По его словам, подобное заявление означает своеобразный контракт между исполнителем и поклонниками. У многих звезд уже был «последний» концерт, а потом они продолжали выступать.
— Концерты Бузовой — это не столько музыка, сколько шоу. Музыка особого значения не имеет. Возможно, она действительно решила прикрыть свой музыкальный проект, а может, это и игра. Сейчас в PR есть одна популярная штука — заявить, а потом опровергнуть, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Вадим Горжанкин.
Ранее российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что осенний концерт, на котором она исполнит старую программу, станет последним.
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