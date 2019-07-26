Столичные медики проведут мастер-классы в парках
Открытые мастер-классы и лекции по оказанию первой помощи пройдут для гостей столичных парков. Занятия проведут специалисты Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.
— Умение оказывать первую помощь может пригодиться каждому человеку. Наши специалисты научат, как действовать в экстренных случаях. Рекомендуем посетить это уникальное мероприятие, — заявил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.
В частности, на занятиях расскажут, каким образом можно распознать симптомы различных заболеваний и травм. Помимо этого, врачи объяснят алгоритм действий в каждом определенном случае — что делать при остановке сердца и дыхания, внутренних и наружных кровотечениях, ожогах и отравлениях.
Первые мастер-классы пройдут в воскресенье, 28 июля. Для гостей Гончаровского парка лекцию прочтет фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Дарья Матюнина. Другой мастер-класс проведет фельдшер Георгий Давидян в ландшафтном парке «Митино». Оба мероприятия начнутся в 19:00.
Занятия по оказанию первой помощи будут проходить по вечерам в выходные дни до конца лета. Вход на мероприятия свободный, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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