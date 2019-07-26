Пятница может стать самым теплым днем июля в столице
• 09:39 • 26 июля 2019
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Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Температура воздуха в Москве в пятницу, 26 июля, поднимется до 28 градусов. Этот день может стать самым теплым за месяц. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
— Мы ожидаем переменную облачность, преимущественно без осадков, на юге и на западе дождь не исключен. Температура в столице 26–28, по области от 24 до 29, — заявил Синенков.
Он добавил, что предыдущее значение максимальной температуры в этом месяце было зафиксировано 1 и 22 июля — тогда отметка достигла 25,6 градуса, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в конце июля в столице ожидается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс.
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