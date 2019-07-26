Врачи НИИ имени Склифосовского рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что состояние 75-летней актрисы Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое.
В больнице отметили, что на данный момент она проходит лечение в отделении острых эндотоксикозов. При этом ее температура в пределах нормы.
— Вечером была 36,2, утром — 36,1, — рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
Напомним, что ранее народную артистку СССР доставили в медучреждение с переломами ребер в результате падения со сцены в ходе спектакля. В пятницу, 19 июля, ее перевели в обычную палату.
24 июля, в среду, директор «Ленкома» Марк Варшавер, в котором служит Чурикова, опроверг сообщения о переломах и заявил, что в ближайшие несколько дней она окончательно поправится и выпишется из больницы.
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