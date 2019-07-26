Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии дочери убитой в Раменском женщины
Дочь убитой на детской площадке в подмосковном Раменском женщины находится у тети. Семье окажут всю необходимую помощь. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
— Девочка находится дома у тети. Какое у нее сейчас состояние, сказать трудно, но, я думаю, по-прежнему у ребенка шок, и вряд ли она от этой травмы отойдет. Дальше вся помощь девочке будет оказана, в том числе при необходимости помощь психологов, — заявила омбудсмен.
Она добавила, что любая помощь будет также оказана родственникам девочки, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее подозреваемый в убийстве женщины признал вину, назвав мотив преступления.
Напомним: в четверг, 25 июля, мужчина напал на женщину на одной из детских площадок в Раменском и нанес ей не менее 20 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась до приезда врачей. Подозреваемый бежал с места преступления, правоохранителям удалось задержать его в Ногинском районе.
Читайте также: Дочь убитой на детской площадке женщины доставили в больницу