СМИ: Убивший женщину в Раменском назвал мотив преступления
• 09:10 • 26 июля 2019
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Мужчина написал чистосердечное признание
Фото: https://pixabay.com/ru/
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском признал вину и назвал мотив.
По данным источника в правоохранительных органах, оповестившего ТАСС, мужчина написал чистосердечное признание.
— По его словам, убийство было совершено из ревности, он считает, что она изменяла ему, — заявил собеседник агентства.
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