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Дом 1900 года постройки отремонтируют на Чистопрудном бульваре

Евгения Звощик
• 11:45 • 26 июля 2019
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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Многоквартирный дом на Чистопрудном бульваре, построенный в 1900 году, отремонтируют. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта жилого дома в Басманном районе. Четырехэтажный многоквартирный дом с цокольным этажом расположен на Чистопрудном бульваре в Басманном районе, — рассказал председатель комитета Валерий Леонов.

Предусматривается ремонт внутренней и внешней отделки здания, при этом существующий архитектурный облик будет сохранен. Кроме того, будет проведено утепление чердачного перекрытия, замена ходовых настилов, жалюзийных решеток слуховых окон и дверей выхода на чердак. 

В подъездах и на лестничных клетках проведут монтаж новых оконных блоков, ремонт откосов и пола, а также покраску потолков лестничных клеток и лестничных маршей. После капремонта предусмотрены восстановительные работы по всему объему здания, пишет агентство городских новостей «Москва».

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