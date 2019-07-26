За полгода в бюджет Москвы поступило 1,27 триллиона рублей

В столичном Департаменте финансов отчитались по наполнению бюджета. Согласно данным ведомства, за полгода городская казна пополнилась на 1,27 триллиона рублей. Из них налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1,1 триллиона рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил около 16 процентов.

— В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц — 43,1 и 41,4 процента соответственно, — рассказали в пресс-службе департамента.

Доходы городского бюджета по налогу на прибыль организаций за полгода составили 479,4 миллиарда рублей. Работающие москвичи пополнили казну почти на 460 миллиардов рублей.

Расходы московской казны превысили 988 миллиардов рублей. Большая часть средств — 94 процента — была направлена на финансирование государственных программ. Больше всего город потратил на развитие транспортной системы, на социальную поддержку жителей столицы и образование. В первых двух случаях за полгода Москва израсходовала примерно равные средства — более 194 миллиардов рублей. На образование город потратил 177 миллиардов рублей.

А вот на здравоохранение Москва потратила 136,5 миллиарда. Если добавить к этой цифре средства бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, то расходы на охрану здоровья москвичей за полгода 228 превысили рублей.

КСТАТИ

Размер государственного долга Москвы остался на прежнем уровне. На сегодняшний момент — это 30 миллиардов рублей. Как отметили в столичном Департаменте финансов, уровень долговой нагрузки на бюджет города на 1 июля текущего года составил 1,2 процента от объема запланированных собственных доходов бюджета.

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