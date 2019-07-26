Полиция нашла 50 килограммов наркотиков в машине участницы Олимпийских игр
• 13:37 • 26 июля 2019
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Стоимость конфискованных запрещенных веществ оценили в два миллиона евро
Фото: pixabay.com
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержала полиция Германии. При обыске в ее машине нашли 50 килограммов наркотических веществ.
26-летнюю спортсменку арестовали после проверки автомобиля недалеко от границы Нидерландов и Германии еще 18 июня 2019 года, однако, о происшествии стало известно лишь 25 июля, в четверг.
По данным издания Sport1, правоохранители обнаружили и изъяли у Гафур 50 килограмм метамфетамина и экстази. Стоимость конфискованных запрещенных веществ оценили в два миллиона евро. Следствие полагает, что бегунья намеревалась провезти их в Голландию.
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