Танцевальный флешмоб в «Сокольниках» побил мировой рекорд
В танцевальном флэшмобе приняли участие почти 4 тысячи человек. Мероприятие прошло в рамках марафона «Московское долголетие» в парке «Сокольники».
Из всех танцоров около трети были жителями Москвы. Также участники приехали из других городов страны (Тамбов, Архангельск, Владимир и другие).
3778 танцующих побили мировой рекорд. Это был самый массовый флэшмоб среди участников старше 55 лет. Среди них был и 92-летний житель города Майкоп.
Акция транслировалась с режиме онлайн. Организаторы считают, что масштаб мероприятия должен расширяться, чтобы в будущем оно охватило не только Россию, но и Европу.
По словам руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна, флешмоб изменил жизнь старшего поколения и дал понять, что с возрастом жизнь ставится только ярче.
— «Московское долголетие» показало пример для всей страны, — приводит слова спикера официальный сайт мэра Москвы.
В прошлом году флешмоб, организованный во время праздника, был занесен в Книгу рекордов России. На танцы собрались более тысячи человек.
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