Румыния заблокировала транзит российского вооружения в Сербию
• 16:58 • 26 июля 2019
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Отказ в выдаче разрешения на транзит вооружения связан с антироссийскими санкциями
Фото: официальный сайт Минобороны РФ
Власти Румынии отказали в выдаче транзитного разрешения на перевозку российского вооружения через страну на территорию Сербии. Отмечается, что это решение было принято ввиду невыполнения ряда условий.
Отказ в выдаче разрешения на транзит связан с антироссийскими санкциями.
Таким образом, услуги оператора страны не должны прямо или косвенно отвечать интересам физического или юридического лица, учреждения или организации из Российской Федерации. Данную информацию обнародовали представители МИД Румынии в разговоре с журналистами ТАСС.
Напомним, что упомянутые антироссийские санкции были введены в 2014 году. Ограничения коснулись продовольственной, торговой сферы и не только.
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