Стало известно, где находится задержанный СБУ российский танкер
• 17:13 • 26 июля 2019
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Судно задержано, стоит на одном из судоремонтных заводов Измаильского порта
Фото: Фотография из facebook (https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/)
Стало известно, что в настоящее время танкер из РФ, задержанный Службой безопасности Украины, находится на судоремонтном заводе Измаила.
Об этом журналистам РИА Новости рассказал представитель Российского профессионального союза моряков.
— Судно задержано, стоит на одном из судоремонтных заводов Измаильского порта, — передает собеседник агентства.
Напомним, что 25 июля Служба безопасности Украины сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области танкера РФ.
Украинская сторона заявила, что раньше судно носило другое название и якобы участвовало в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе.
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